Τζ. Ντ. Βανς: Σημαντικές οι παραχvρήσεις της Ρωσίας

Oι Ρώσοι για πρώτη φορά εδώ και τρεισήμισι χρόνια, έκαναν σημαντικές παραχωρήσεις και θέλουν στην πραγματικότητα να είναι ευέλικτοι σε ορισμένες από τις βασικές διεκδικήσεις τους, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 24 Αυγούστου 2025 - 20:59

Η Ρωσία έκανε «σημαντικές παραχωρήσεις» στον Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα, υποστήριξε σήμερα Κυριακή (24/8)  αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς.

Οι Δημοκρατικοί ωστόσο θεωρούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «κοροϊδεύει» τον Αμερικανό ομόλογό του και αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο Βανς είπε ότι οι Ρώσοι, για πρώτη φορά εδώ και τρεισήμισι χρόνια, έκαναν «σημαντικές παραχωρήσεις» και ότι «θέλουν στην πραγματικότητα να είναι ευέλικτοι σε ορισμένες από τις βασικές διεκδικήσεις τους».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ βρίσκεται στο Κίεβο σήμερα, με την ευκαιρία της επετείου των 34 ετών από την ανεξαρτησία της χώρας, τη στιγμή που οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης βαλτώνουν. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Βανς, η Ρωσία «συζητά τι θα ήταν αναγκαίο να γίνει για να τελειώσει ο πόλεμος».

«Φυσικά, δεν το έχουν καταφέρει ακόμη και ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, αλλά έχουμε εμπλακεί σε μια καλόπιστη διπλωματική διαδικασία», διαβεβαίωσε. Υπερασπίστηκε επίσης τον Τραμπ ο οποίος «προσπαθεί να εμπλακεί σε μια πολύ επιθετική, πολύ ενεργητική διπλωματία».

«Ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Ούτε της Ευρώπης, ούτε των ΗΠΑ και πιστεύουμε ότι ούτε η Ρωσία ή η Ουκρανία έχουν συμφέρον να συνεχιστεί», κατέληξε.

Παρά τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Τραμπ το τελευταίο διάστημα, οι θέσεις της Μόσχας και του Κιέβου μοιάζουν ασυμβίβαστες. Σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τις δυτικές χώρες ότι προσπαθούν να εμποδίσουν τις συνομιλίες, διαβεβαιώνοντας ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη και σέβεται τον πρόεδρο Τραμπ επειδή υπερασπίζεται τα εθνικά, αμερικανικά συμφέροντα.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Καλιφόρνιας Άνταμ Σιφ χαρακτήρισε ωστόσο βετεράνο ψεύτη τον Λαβρόφ, λέγοντας ότι οι Ρώσοι κοροϊδεύουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Όταν ρωτήθηκε για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, επίσης στο NBC, ο Σιφ είπε ότι έχει μπλοκαριστεί.

Ο πρώην επικεφαλής της CIA (κατά την πρώτη τετραετία του Μπαράκ Ομπάμα), ο απόστρατος στρατηγός Ντέιβιντ Πετρέους, είναι της ίδιας άποψης: «Το εμπόδιο για την ειρήνη αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος Πούτιν», είπε στο τηλεοπτικό κανάλι ABC.

