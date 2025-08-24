#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λαβρόφ: Η Δύση υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία

«Αναζητούν πρόσχημα για να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις», είπε ο Ρώσος ΥΠΕΞ. «Θέλουν να καταστρατηγήσουν τη διαδικασία που ξεκίνησαν οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ».

Δημοσιεύθηκε: 24 Αυγούστου 2025 - 14:17

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τις δυτικές χώρες ότι επιδιώκουν να «εμποδίσουν» τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης καρκινοβατούν.

«Το μόνο που κάνουν είναι να αναζητούν ένα πρόσχημα για να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις», είπε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση, η οποία μεταδόθηκε μέσω της εφαρμογής Telegram.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επέκρινε επίσης τη θέση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος, όπως είπε, «επιμένει, θέτει όρους, απαιτεί -με κάθε τίμημα- άμεση συνάντηση» με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις απειλές «δυτικών χωρών να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία αν δεν υπάρξουν διαπραγματεύσεις», ο Σεργκέι Λαβρόφ τις χαρακτήρισε «προσπάθεια καταστρατήγησης της διαδικασίας που ξεκίνησαν οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ, η οποία απέφερε πολύ καλά αποτελέσματα».

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν», πρόσθεσε.

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να θέσει γρήγορα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, κορυφώθηκαν με συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα και στη συνέχεια, τρεις ημέρες αργότερα, με την υποδοχή στον Λευκό Οίκο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

Παρ' όλα αυτά, οι θέσεις των δύο στρατοπέδων εξακολουθούν να μοιάζουν αγεφύρωτες.

Ενώ η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται ότι εμποδίζουν τη διοργάνωση ενδεχόμενης συνάντησης των ηγετών τους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προχθές Παρασκευή ότι δίνει «δύο εβδομάδες» προθεσμία προτού λάβει αποφάσεις για τη γραμμή που θα ακολουθήσει σε σχέση με τη σύγκρουση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

