Μήνυση Μασκ κατά Apple και OpenAI για αθέμιτο ανταγωνισμό στο ΑΙ

Αγωγή κατά της Apple και της OpenAI κατέθεσε ο Έλον Μασκ ισχυριζόμενος ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ευνοείται με αθέμιτο τρόπο σε όλα τα iPhone και παρεμποδίζεται ο ανταγωνισμός για άλλους κατασκευαστές chatbot.

Οι εταιρείες X και xAI ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στην αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της Apple να ενσωματώσει το OpenAI στο λειτουργικό σύστημα του iPhone αναστέλλει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία εντός της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και βλάπτει τους καταναλωτές στερώντας τους την επιλογή.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της xAI Holdings, η οποία πλέον στεγάζει την ομάδα Grok AI και το κοινωνικό δίκτυο X, δήλωσε ότι η Apple καθιστά αδύνατο για οποιονδήποτε άλλον εκτός από το ChatGPT της OpenAI να φτάσει στην κορυφή των charts του App Store.

Η υπόθεση πυροδοτεί μια δικαστική αναμέτρηση υψηλού ρίσκου μεταξύ του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη και μιας από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο.

Η Apple και η OpenAI — της οποίας η υπηρεσία ChatGPT είναι η δωρεάν εφαρμογή για iPhone με τις περισσότερες λήψεις στις ΗΠΑ — έχουν συνεργασία γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) που ενσωματώνεται στα νεότερα iPhone. Ο 54χρονος Μασκ έχει μακροχρόνια διαμάχη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI Σαμ Άλτμαν.

Η Apple έχει εμπλακεί σε διαμάχες με ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, λόγω ισχυρισμών ότι το app store της έχει καταπνίξει παράνομα τον ανταγωνισμό στην αγορά εφαρμογών για κινητά που χρησιμοποιούνται σε smartphones.

Ορισμένοι από τους ισχυρισμούς του Μασκ αντικατοπτρίζουν εκείνους που υιοθέτησε και το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά της Apple. Οι ΗΠΑ μήνυσαν την κατασκευάστρια iPhone στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ τον Μάρτιο του 2023, ισχυριζόμενες ότι η εταιρεία έχει μονοπωλήσει την αγορά smartphone εμποδίζοντας τους ανταγωνιστές της να έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες υλικού και λογισμικού στις δημοφιλείς συσκευές.

Εκτός από τη χρηματική αποζημίωση, η αγωγή ζητά δικαστική εντολή που θα εμποδίζει την Apple και την OpenAI να συνεχίσουν την φερόμενη «παράνομη συμφωνία» τους.