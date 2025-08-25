#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λυπόμαστε βαθιά, ήταν τραγική ατυχία, λέει ο Νετανιάχου για το χτύπημα στο νοσοκομείο

Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων.

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 22:02

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του λυπάται βαθύτατα για αυτό που περιέγραψε ως "τραγική ατυχία" που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων, αρκετοί μεταξύ αυτών εργάζονταν για διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων που εργάζονταν για λογαριασμό πρακτορείων ειδήσεων και ειδησεογραφικών δικτύων όπως το Reuters, το Associated Press και το Al Jazeera.

"Το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ" στη Χαν Γιούνις, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά, διαβεβαιώνοντας ότι "το Ισραήλ προσδίδει σημασία στο έργο των δημοσιογράφων, όπως και του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων".

"Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων πίσω στην πατρίδα", πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

