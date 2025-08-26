#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Προβλήματα σε διαδίκτυο και τηλεφωνία στη Νεβάδα λόγω απροσδιόριστου «συμβάντος ασφαλείας»

Το γραφείο του κυβερνήτη Τζο Λομπάρντο ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι ορισμένοι ιστότοποι πολιτειακών υπηρεσιών ή τηλεφωνικές γραμμές μπορεί να καθυστερούν ή να μην είναι διαθέσιμοι μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

ΗΠΑ: Προβλήματα σε διαδίκτυο και τηλεφωνία στη Νεβάδα λόγω απροσδιόριστου «συμβάντος ασφαλείας»

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 21:37

Ο κυβερνήτης της Νεβάδας ανακοίνωσε ότι πολιτειακές υπηρεσίες έκλεισαν, ιστότοποι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και οι τηλεφωνικές γραμμές υπολειτουργούν, λόγω ενός αδιευκρίνιστου «συμβάντος ασφαλείας» του δικτύου.

Το γραφείο του κυβερνήτη Τζο Λομπάρντο ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι ορισμένοι ιστότοποι πολιτειακών υπηρεσιών ή τηλεφωνικές γραμμές μπορεί να καθυστερούν ή να μην είναι διαθέσιμοι μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με τον ιστότοπο του κυβερνήτη και με πολλές άλλες υπηρεσίες της Νεβάδας.

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πού οφείλεται το πρόβλημα. Συνήθως, τέτοιου είδους συμβάντα σχετίζονται με επιθέσεις χάκερ που ζητούν λύτρα, αφού «κλειδώσουν» το δίκτυο υπολογιστών των θυμάτων τους, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές.

Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας των Υποδομών ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «παρακολουθεί ενεργά» το συμβάν και «συνεργάζεται με την Πολιτεία της Νεβάδας για να παράσχει τη βοήθειά της».

Το FBI απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νιγηρία: Απελάθηκαν 50 Κινέζοι στο πλαίσιο καταστολής του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο

Χάκερ «ξεκλείδωσαν» τα στοιχεία εκατομμυρίων πελατών της Allianz Life

Χρηματιστήριο: Εκτόξευση τζίρου με βύθιση τιμών

Πού βάζει τώρα τον πήχη η Morgan Stanley για Ελλάδα και ευρωζώνη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο