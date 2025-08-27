Ισχυρά τα αποτελέσματα τριμήνου της Nvidia

Καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα β’ τριμήνου ανακοίνωσε η Nvidia.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στο 1,05 δολάρια και τα έσοδα στα 46,74 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές ανέμεναν προσαρμοσμένα κέρδη στο 1,01 δολ. και έσοδα στα 46,06 δισ. δολάρια.
Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 59% στα 25,78 δισ. δολάρια από 16,6 δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Παράλληλα η διοίκηση ανακοίνωσε ότι αναμένει πωλήσεις 54 δισ. δολάρια στο τρέχων τρίμηνο πάνω από τις προβλέψεις για 53,14 δισ. δολάρια.