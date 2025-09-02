Τουρκία-προεδρικές εκλογές: Τον δήμαρχο Άγκυρας σχεδιάζει να επιλέξει η αντιπολίτευση

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), κυρίαρχο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, εξετάζει το ενδεχόμενο επιλέξει τον δήμαρχο της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, ως τον νέο του υποψήφιο στις επόμενες προεδρικές εκλογές, λόγω της αυξημένης δημοτικότητάς του, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα ο Γιαβάς υπερτερεί έναντι του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τη δημοτικότητα του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε από την Area Research την περασμένη εβδομάδα, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να ψηφίσουν τον Γιαβάς από τον Ερντογάν, με τον τελευταίο να συγκεντρώνει μόλις το 36% των προθέσεων ψήφου. Από την άλλη πλευρά όταν οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και τον Τούρκο πρόεδρο, η διαφορά αυτή ήταν μικρότερη, ήτοι 46% έναντι 38% αντίστοιχα.

Ο Γιαβάς έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θα ήταν πρόθυμος να θέσει υποψηφιότητα ως υποψήφιος για την προεδρία του CHP. Ωστόσο το κόμμα διστάζει να επισημοποιήσει οποιαδήποτε υποψηφιότητα από φόβο πως κάτι τέτοιο θα εξέθετε το άτομο αυτό σε νομικούς μπελάδες.

«Η ανακήρυξη του Μανσούρ Γιαβάς ως υποψηφίου μας τώρα θα μπορούσε να τον μετατρέψει σε στόχο», είπε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ.