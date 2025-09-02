«Παράθυρα» που επιτρέπουν τη ροή ρωσικού αερίου θέλει να κλείσει η Δανία

Η Δανία, η οποία κατέχει επί του παρόντος την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προτείνει έναν τρόπο ώστε τα κράτη-μέλη να κλείσουν ένα πιθανό παραθυράκι που θα μπορούσε να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής απαγόρευσης στα τέλη του 2027.

Σύμφωνα με το Bloomberg, είχε προτείνει να απαιτείται από τους εισαγωγείς φυσικού αερίου να παρέχουν στις εθνικές αρχές αποδείξεις ότι το αέριο δεν παράγεται στη Ρωσία.

Το έγγραφο της δανικής προεδρίας εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις ροές φυσικού αερίου που διέρχονται μέσω του αγωγού TurkStream, ο οποίος συνδέει τη Ρωσία με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. «Το φυσικό αέριο που εισέρχεται στην Ένωση μέσω συνόρων ή σημείων διασύνδεσης μεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας ή της Λευκορωσίας και μέσω του σημείου διασύνδεσης Strandzha 2/Malkoclar (TurkStream) θα τεκμαίρεται ότι εξάγεται, άμεσα ή έμμεσα, από τη Ρωσική Ομοσπονδία, εκτός εάν προσκομιστούν αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία περί του αντιθέτου», αναφέρει η δανική πρόταση.

Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβολαίων με διάρκεια μικρότερη του ενός έτους πρέπει να τερματιστούν το αργότερο έως τις 17 Ιουνίου 2026, με εξαίρεση τις περίκλειστες χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Η απαγόρευση των προμηθειών στο πλαίσιο υφιστάμενων μακροπρόθεσμων συμφωνιών πρόκειται να τεθεί σε ισχύ έως τα τέλη του 2027.

Το Bloomberg σημείωσε ότι η προεδρία της Δανίας επιδιώκει να εξασφαλίσει συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σχετικά με την απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου έως τον Οκτώβριο του 2025, μετά τον οποίο θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία μέχρι τα τέλη του 2025.