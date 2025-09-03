ΕΕ: Προωθεί επικύρωση της συμφωνίας με τα κράτη της Mercosur

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημοσιεύσει το τελικό κείμενο της συμφωνίας ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών με τα κράτη της Mercosur σήμερα, Τετάρτη, μεταδίδει το Bloomberg.

Για να αμβλύνει τις ανησυχίες των επικριτών της συμφωνίας όπως η Γαλλία, η Κομισιόν θα εισάγει περαιτέρω εγγυήσεις ασφαλείας για συγκεκριμένους κλάδους, επισημαίνουν πηγές. Για παράδειγμα, όσον αφορά την αγροδιατροφή, ο όγκος των προϊόντων που παράγει κάθε χώρα, οι τιμές τους, καθώς και το μερίδιο που θα καταλαμβάνει κάθε χώρα στην νέα αγορά θα εποπτεύεται, ώστε η ευρωπαϊκή γεωργία να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Συγκεκριμένα το Παρίσι υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα εκθέσει τους Ευρωπαίους αγρότες σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Επικρίσεις έχουν εκφράσει επίσης η Πολωνία και η Ιρλανδία. Η Ιταλία έχει επίσης δηλώσει ότι δεν θα υποστηρίξει τη συμφωνία εκτός εάν υιοθετηθούν περισσότερες εγγυήσεις για τους αγρότες και τον γεωργικό της τομέα.

Αυτοκίνητα και βοδινό κρέας

Οι εξαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκίνητών θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από τη σταδιακή κατάργηση των ισχυόντων δασμών 35%. Επιπλέον, θα καταργηθούν και οι δασμοί της Mercosur σε ευρωπαϊκά βιομηχανικά προϊόντα όπως ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μηχανήματα, είδη ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας, με την Ένωση να αναμένεται ότι θα εξοικονομήσει πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε δασμούς ετησίως.

Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ θα χορηγήσει περιορισμένη πρόσβαση στα γεωργικά προϊόντα της εν λόγω περιοχής.

Αξίζει να αναφερθεί πως η συμφωνία με την Mercosour αναμένεται να ενισχύσει το αποτύπωμα της ΕΕ σε μια περιοχή όπου η Κίνα εξάγει και εισάγει τεράστιες ποσότητες βασικών ειδών και βιομηχανικών προϊόντων.

Το ενδιαφέρον της ΕΕ για υπογραφή εμπορικών συμφωνιών με χώρες όπως η Ινδία, η Ινδονησία και η Ταϊλάνδη, έχει αναπτερωθεί καθώς η Ένωση αναζητά νέους εμπορικούς εταίρους αφότου οι ΗΠΑ επέβαλαν υψηλούς δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ανακοινώσει λεπτομέρειες για μια εμπορική συμφωνία με το Μεξικό.