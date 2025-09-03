Ετοιμάζονται για απεργίες οι πιλότοι της Lufthansa

Το συνδικάτο των πιλότων της Lufthansa έκανε το πρώτο βήμα προς απεργία για τις συντάξεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κινητοποιήσεων στον μεγαλύτερο αεροπορικό όμιλο της Ευρώπης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η ένωση Vereinigung Cockpit δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για το κόστος των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων έχουν διακοπεί και ότι το διοικητικό της συμβούλιο θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες εάν θα προκηρύξει ψηφοφορία για απεργία.

«Από την αρχή, η πλευρά των εργοδοτών δεν έδειξε πραγματική προθυμία να αυξήσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σε ένα αξιόπιστο επίπεδο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Andreas Pinheiro, πρόεδρος της Vereinigung Cockpit. «Αντί για εποικοδομητικές λύσεις, προτάθηκαν μόνο μοντέλα σε βάρος των εργαζομένων».