#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ετοιμάζονται για απεργίες οι πιλότοι της Lufthansa

Η ένωση Vereinigung Cockpit δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για το κόστος των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων έχουν διακοπεί και ότι το διοικητικό της συμβούλιο θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες εάν θα προκηρύξει ψηφοφορία για απεργία.

Ετοιμάζονται για απεργίες οι πιλότοι της Lufthansa

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:29

Το συνδικάτο των πιλότων της Lufthansa έκανε το πρώτο βήμα προς απεργία για τις συντάξεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κινητοποιήσεων στον μεγαλύτερο αεροπορικό όμιλο της Ευρώπης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η ένωση Vereinigung Cockpit δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για το κόστος των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων έχουν διακοπεί και ότι το διοικητικό της συμβούλιο θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες εάν θα προκηρύξει ψηφοφορία για απεργία.

«Από την αρχή, η πλευρά των εργοδοτών δεν έδειξε πραγματική προθυμία να αυξήσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σε ένα αξιόπιστο επίπεδο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Andreas Pinheiro, πρόεδρος της Vereinigung Cockpit. «Αντί για εποικοδομητικές λύσεις, προτάθηκαν μόνο μοντέλα σε βάρος των εργαζομένων».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κινήσεις από ΥΠΑ για αναβάθμιση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και εναέριας κυκλοφορίας

Παραγγελία μαμούθ 500 Boeing ετοιμάζει η Κίνα

Qantas: Πρόστιμο ύψους $58 εκατ. για καταχρηστικές απολύσεις

Επιασε φωτιά κινητήρας αεροσκάφους που απογειώθηκε από Κέρκυρα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο