#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραήλ: Ανεπιθύμητος ο Μακρόν αν αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

Να πάρει πίσω το σχέδιο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζητά από το Παρίσι ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

Ισραήλ: Ανεπιθύμητος ο Μακρόν αν αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:13

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ προέτρεψε το Παρίσι να αναθεωρήσει το σχέδιο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενημερώνοντας τον επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό πως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν θα είναι ευπρόσδεκτος στο Ισραήλ όσο το θέμα παραμένει στην ατζέντα.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών, ο Σάαρ ζήτησε από τον Μπαρό «να αναθεωρήσει την πρωτοβουλία της Γαλλίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», υπογραμμίζοντας ότι «υπονομεύει τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και βλάπτει τα συμφέροντα του Ισραήλ», όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών. «Το Ισραήλ επιδιώκει καλές σχέσεις με τη Γαλλία, αλλά η Γαλλία πρέπει να σεβαστεί τη θέση του Ισραήλ όσον αφορά ζητήματα ουσιώδη για την ασφάλεια και το μέλλον του», επεσήμανε ο Γκιντεόν Σάαρ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Πυρά» Ισραηλινού ΥΠΕΞ για Μακρόν, αποσταθεροποιεί την Μ. Ανατολή

Σάντσεθ: «Αποτυχία» η απάντηση της Ευρώπης στον πόλεμο στη Γάζα

Γαλλία-δημοσκόπηση: «Αξιολύπητη» η πολιτική κατάσταση για οκτώ στους 10 πολίτες

Κράτος Παλαιστίνης θα αναγνωρίσει το Βέλγιο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο