Εκτόξευση στις αποτιμήσεις ευρωπαϊκών startups

Οι ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) βλέπουν τεράστιο ενδιαφέρον από επενδυτές, με τις αποτιμήσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, fintech και αμυντικής τεχνολογίας να εκτοξεύονται, καθώς οι εταιρείες venture capital ανταγωνίζονται για να χρηματοδοτήσουν τις πιο καυτές νέες εταιρείες της ηπείρου.

Η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης φωνής ElevenLabs συζητά την πώληση μετοχών εργαζομένων σε αποτίμηση άνω των 6 δισ. δολαρίων, δηλαδή διπλάσια σε σχέση με την αξία που είχε τον Ιανουάριο, όταν πραγματοποίησε την τελευταία της χρηματοδότηση, σύμφωνα με πηγή των Financial Times.

Ομάδες όπως η σουηδική startup Lovable και η γερμανική εταιρεία λογισμικού n8n έχουν επίσης προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον επενδυτών τις τελευταίες εβδομάδες. Η γαλλική AI Mistral βρίσκεται σε συνομιλίες για να αντλήσει νέα κεφάλαια που θα την αποτιμούν περίπου στα 10 δισ. δολάρια, από επενδυτές που περιλαμβάνουν την ολλανδική κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών ASML -σχεδόν διπλάσια αξία από πέρυσι, σύμφωνα με πηγές κοντά στις συζητήσεις.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς οι επενδυτές παγκοσμίως σπεύδουν να στηρίξουν ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες AI εν μέσω άνθησης της αιχμής τεχνολογίας. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια σειρά από τεράστιες συμφωνίες χρηματοδότησης φέτος, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, με την OpenAI να βρίσκεται στη διαδικασία άντλησης 40 δισ. δολαρίων από επενδυτές με επικεφαλής τη SoftBank, ενώ η Anthropic ολοκλήρωσε αυτή την εβδομάδα έναν διευρυμένο γύρο 13 δισ. δολαρίων, που την αποτιμά στα 170 δισ. δολάρια.

«Ο φόβος απώλειας (FOMO) είναι σίγουρα πίσω», δήλωσε ο Alex Lim, γενικός εταίρος της εταιρείας VC IVP. «Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε μεγάλους γύρους ανάπτυξης στην Ευρώπη, κάτι που δεν είχαμε τα τελευταία χρόνια».

Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις venture capital ανέκαμψαν ύστερα από τρία χρόνια συρρίκνωσης και ενδέχεται φέτος να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί, εξαιρουμένων των ετών άνθησης 2021 και 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Dealroom. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι συμφωνίες VC στην Ευρώπη είναι σε τροχιά αύξησης κατά 3 έως 4% το 2025, φτάνοντας τα 57 δισ. δολάρια, περίπου όσο και το 2023.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές εταιρείες AI παραμένουν πολύ πίσω από τις αμερικανικές ηγέτιδες, τόσο ως προς τη χρηματοδότηση όσο και ως προς την εμπορική αξιοποίηση. Η OpenAI είναι μια από τις πιο πολύτιμες μη εισηγμένες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο, με αποτίμηση 300 δισ. δολαρίων, και βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές για μια δευτερογενή πώληση μετοχών που θα την αποτιμήσει στα 500 δισ. δολάρια.

Η άνοδος των αποτιμήσεων και η έκρηξη της δραστηριότητας αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της ευκαιρίας, σύμφωνα με τη Jeannette zu Fürstenberg, επικεφαλής Ευρώπης της General Catalyst.

«Σίγουρα κινούμαστε πιο αργά», είπε, αλλά «η Ευρώπη πραγματικά αρχίζει να το αντιλαμβάνεται και προσπαθεί να βρει ουσιαστικούς τρόπους για να αποσπάσει μέρος αυτής της παραγωγικότητας».