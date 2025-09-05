#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ανοδος στις ασιατικές αγορές με στήριξη από Fed - O Νikkei ενισχύεται 0,7%

Κατρακύλα 2,9% στις νέες παραγγελίες στα γερμανικά εργοστάσια

Η πτώση οφείλεται κυρίως στη βουτιά 38,6% στις παραγγελίες μέσων μεταφοράς, από αεροσκάφη έως στρατιωτικά οχήματα, οδηγώντας σε συνολική επιβράδυνση της μεταποίησης.

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:23

Οι εποχικά και τιμολογιακά προσαρμοσμένες νέες παραγγελίες εργοστασίων στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 2,9% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Destatis της χώρας σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή.

Σε ετήσια βάση, οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν κατά 3,4%.

Η μείωση των παραγγελιών στον τομέα της μεταποίησης αποδόθηκε στη σημαντική πτώση του όγκου των νέων παραγγελιών σε μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών, πλοίων, τρένων και στρατιωτικών οχημάτων, οι οποίες υποχώρησαν κατά 38,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

