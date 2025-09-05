Κατρακύλα 2,9% στις νέες παραγγελίες στα γερμανικά εργοστάσια

Οι εποχικά και τιμολογιακά προσαρμοσμένες νέες παραγγελίες εργοστασίων στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 2,9% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Destatis της χώρας σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή.
Σε ετήσια βάση, οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν κατά 3,4%.
Η μείωση των παραγγελιών στον τομέα της μεταποίησης αποδόθηκε στη σημαντική πτώση του όγκου των νέων παραγγελιών σε μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών, πλοίων, τρένων και στρατιωτικών οχημάτων, οι οποίες υποχώρησαν κατά 38,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.