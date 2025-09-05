Η Tesla σπάει τα κοντέρ: Προσφέρει $1 τρισ. στον Ελον Μασκ!

Η Tesla πρότεινε μια νέα συμφωνία αποζημίωσης για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Έλον Μασκ, η οποία ενδέχεται να ανέλθει σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ένα τεράστιο πακέτο χωρίς προηγούμενο στον αμερικανικό επιχειρηματικό κόσμο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η πολυαναμενόμενη πρόταση, που έχει ως στόχο να παρακινήσει τον Μασκ να ηγηθεί της Tesla για τα επόμενα χρόνια, θέτει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους που πρέπει να επιτύχει για να λάβει το πλήρες ποσό, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της δραστηριότητας της Tesla στον τομέα των ρομποταξί και της αύξησης της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας σε τουλάχιστον 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σήμερα. Το σχέδιο έχει διάρκεια 10 ετών.

Οι επιπλέον μετοχές που θα μπορούσε να λάβει ο Μασκ θα αυξήσουν το μερίδιό του στην εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων σε τουλάχιστον 25%, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται λεπτομερώς. Ο Μασκ έχει δηλώσει δημοσίως ότι επιθυμεί ένα μερίδιο αυτού του μεγέθους.

Η νέα συμφωνία υπογραμμίζει την επιρροή του Μασκ στην αυτοκινητοβιομηχανία, παρά τις αμέτρητες απαιτήσεις που έχει ο χρόνος του. Ο Μασκ, ο οποίος είναι επικεφαλής της Tesla από το 2008, επιβλέπει τέσσερις άλλες εταιρείες: SpaceX, xAI, Neuralink και Boring. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg τον Μάιο, δήλωσε ότι δεσμεύεται να παραμείνει στο τιμόνι της Tesla για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι μετοχές της Tesla έχουν υποχωρήσει κατά 16% μέχρι στιγμής φέτος.