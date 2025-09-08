Στα πρόθυρα πτώσης ο Μπαϊρού: Το χρέος ρίχνει την κυβέρνηση στη Γαλλία

Στα πρόθυρα πτώσης βρίσκεται η κυβέρνηση του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού (φωτογραφία), καθώς η πρότασή του για περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων ύψους 44 δισ. ευρώ, με στόχο τον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, δεν έχει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη.

Οπως θυμίζει το Bloomberg, ο Μπαϊρού προκάλεσε ψήφο εμπιστοσύνης για να πιέσει τα κόμματα να υιοθετήσουν το σχέδιό του να μειώσει το έλλειμμα της Γαλλίας το 2026 στο 4,6% του ΑΕΠ από το αναμενόμενο 5,4% φέτος, όμως τα τρία μεγαλύτερα της αντιπολίτευσης -Εθνικός Συναγερμός, Ανυπότακτη Γαλλία και Σοσιαλιστές- έχουν ταχθεί ξεκάθαρα εναντίον. Έτσι, η κατάρρευση της κυβέρνησης σήμερα θεωρείται σχεδόν βέβαιη.

Αν επιβεβαιωθεί η πτώση, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει δύο επιλογές: Να ορίσει νέο πρωθυπουργό ή να διαλύσει τη Βουλή και να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές. Η δεύτερη λύση θεωρείται πολιτικά επικίνδυνη, καθώς θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τα άκρα. Ωστόσο και η πρώτη λύση δεν εγγυάται σταθερότητα, αφού θα πρέπει να βρεθεί υποψήφιος ικανός να ενώσει τον κεντρώο χώρο και να εξασφαλίσει στήριξη από τους Σοσιαλιστές, ώστε να περάσει τον προϋπολογισμό.

Η κατάσταση αναδεικνύει τις δυσκολίες της Γαλλίας να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο έλλειμμα στην Ευρωζώνη, την ώρα που γείτονες όπως η Ιταλία σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο. Η αποτυχία του προκατόχου του Μισέλ Μπαρνιέ, που παρέμεινε μόλις 90 ημέρες στην εξουσία, δείχνει πόσο εύθραυστη έχει γίνει η διακυβέρνηση. Από τις πρόωρες εκλογές του 2024, το κοινοβούλιο παραμένει διχασμένο σε τρία αντιμαχόμενα μπλοκ.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά: Ο δείκτης CAC 40 έχει χάσει 4,1% από τότε, έναντι ανόδου του πανευρωπαϊκού Stoxx 600 και εντυπωσιακής αύξησης του γερμανικού DAX. Το spread των γαλλικών 10ετών έναντι των bunds παραμένει αυξημένο, αν και με μικρές αποκλιμακώσεις καθώς διαφαίνεται πως ο Μακρόν θα αποφύγει νέες εκλογές.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι καμία κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να περιορίσει το χρέος που διογκώνεται με ρυθμό €5.000 το δευτερόλεπτο, με το κόστος εξυπηρέτησης να εκτιμάται στα €75 δισ. για το 2026.

Σε κάθε περίπτωση, η Γαλλία μπαίνει σε νέα περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, με τα σενάρια κοινωνικών κινητοποιήσεων και απεργιών να ενισχύουν την κρίση.