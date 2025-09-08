#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραηλινά πλήγματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Πρόκειται για τα πρώτα χτυπήματα του Τελ Αβίβ στη χώρα μετά την ανακοίνωση της Βηρυτού την Παρασκευή ότι ο στρατός θα αρχίσει την εφαρμογή του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ισραηλινά πλήγματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:33

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani μετέδωσε σήμερα ότι επτά πλήγματα σημειώθηκαν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορά της με τη Συρία, όπου το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέσεις της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το Ani, τα πλήγματα αυτά είχαν στόχο τα υψώματα της περιοχής Χερμέλ.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ δήλωσε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στοχοθέτησε «θέσεις της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων θέσεις της δύναμης Ραντουάν», επίλεκτη μονάδα του κινήματος.

Πρόκειται για τα πρώτα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα μετά την ανακοίνωση του Λιβάνου την Παρασκευή ότι ο στρατός του θα αρχίσει την εφαρμογή του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, η οποία αποδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό από πόλεμο με το Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

