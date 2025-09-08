Ισραήλ: Περικυκλώνει χωριά στα περίχωρα της Δ. Όχθης

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι περικυκλώνει παλαιστινιακά χωριά στα περίχωρα της Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, καθώς ενισχύει την άμυνά του σε απάντηση της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, κατά τη διάρκεια της οποίας Παλαιστίνιοι επιτιθέμενοι άνοιξαν σκοτώνοντας έξι άτομα και τραυματίζοντας άλλα 12.

Η συγκεκριμένη επίθεση ήταν η πιο θανατηφόρα στο Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2024.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης και πολίτες που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος πυροβόλησαν και σκότωσαν τους δύο επιτιθέμενους, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία αργότερα συνέλαβε ένα τρίτο άτομο σε σχέση με την επίθεση.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε στον τόπο του συμβάντος περίπου δύο ώρες μετά τη δολοφονία. Ο Νετανιάχου έπρεπε να παραστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα για τη δίκη του για διαφθορά, η οποία αναβλήθηκε λόγω της επίθεσης.

Δήλωσε ότι το Ισραήλ «πολεμά σε πολλά μέτωπα» και προειδοποίησε ότι «αυτές οι δολοφονίες και οι επιθέσεις, σε όλους τους τομείς, δεν θα μας αποδυναμώσουν [αλλά] θα ενισχύσουν την αποφασιστικότητά μας να ολοκληρώσουμε την αποστολή που έχουμε αναλάβει, στη Γάζα, την Ιουδαία και τη Σαμάρια, και παντού».

«Δεν υποχωρούμε και δεν θα υποχωρήσουμε. Θα εντείνουμε τις επιχειρήσεις μας και θα επιτύχουμε όλους τους στόχους μας», τόνισε.

Η Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση χωρίς να αναλάβει την ευθύνη, χαρακτηρίζοντάς την «φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής εναντίον του λαού μας».

