«Η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων της ισχυρότερης χώρας του κόσμου στη θάλασσα της Καραϊβικής είναι παράγοντας έντασης, ασύμβατος με τη φιλειρηνική στάση της περιοχής», είπε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος στην τηλεδιάσκεψη των BRICS.

Λούλα ντα Σίλβα: Προκαλεί ένταση η παρουσία του αμερικανικού στόλου στην Καραϊβική

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:12

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική είναι «παράγοντας έντασης» για την περιοχή, δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στην τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα οι ηγέτες των BRICS, της ομάδας των αναδυόμενων οικονομιών.

«Η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων της ισχυρότερης χώρας του κόσμου στη θάλασσα της Καραϊβικής είναι παράγοντας έντασης, ασύμβατος με τη φιλειρηνική στάση της περιοχής αυτής» είπε ο Λούλα, σύμφωνα με την αγγλική μετάφραση της ομιλίας του που μεταδόθηκε από το κανάλι της προεδρίας της Νότιας Αφρικής στο YouTube.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέπτυξε ναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική στο πλαίσιο του «πολέμου» με τα καρτέλ των ναρκωτικών, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη ένταση με τη Βενεζουέλα. Εκτός από τα πολεμικά πλοία, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα στείλει κι άλλες ενισχύσεις, συγκεκριμένα δέκα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ότι διευθύνει δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Ο Μαδούρο αρνείται κάθε σχέση με εμπόρους ναρκωτικών. Δύο ανίψια της συζύγου του καταδικάστηκαν στη Νέα Υόρκη για διακίνηση κοκαΐνης.

Ο Λούλα συγκάλεσε την τηλεδιάσκεψη της BRICS με αντικείμενο την «υπεράσπιση της πολυμέρειας». Συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι πρόεδροι της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

