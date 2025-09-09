Επεκτείνεται στη Νότια Αφρική η Walmart

Η Walmart ετοιμάζεται να ανοίξει τα πρώτα δικά της καταστήματα στη Νότια Αφρική σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την θέση της στην χώρα, πέρα από την εξαγορά της τοπικής αλυσίδας λιανικής Massmart Holdings που ολοκληρώθηκε το 2022, μεταδίδει το Bloomberg.

Τα μαγαζιά αναμένεται να εγκαινιασθούν μέχρι το τέλος του έτους, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η πρωτοβουλία αυτή θα επιτρέψει στον αμερικανικό κολοσσό να προσφέρει ποικιλία προϊόντων σε χαμηλές τιμές, αυξάνοντας την ελκυστικότητά της έναντι τοπικών και ξένων ανταγωνιστών. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να συνεργάζεται με εγχώριους προμηθευτές και επιχειρηματίες, διευκρίνισε η Kathryn McLay, διευθύνουσα σύμβουλο της Walmart International.

Αξίζει να τονίσουμε ότι το σχέδιο της εταιρείας να επεκταθεί στη Νότια Αφρική έρχεται ενώ οι σχέσεις ΗΠΑ-Νότιας Αφρικής έχουν ψυχρανθεί στο πλαίσιο της νέας προεδρίας Τραμπ, ο οποίος ασκεί κριτική στις πολιτικές της χώρας.