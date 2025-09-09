#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ετήσια άνοδο έως 5% στις πωλήσεις περιμένει από το 2026 η Magnum Ice Cream

Αισιοδοξία για την πορεία της εξέφρασε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία μετά την αποχώρησή της από τον όμιλο Unilever. Οι προβλέψεις για τις ταμειακές ροές και οι στόχοι.

Ετήσια άνοδο έως 5% στις πωλήσεις περιμένει από το 2026 η Magnum Ice Cream

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:37

Η Magnum Ice Cream εκτιμά ότι οι πωλήσεις της θα αυξηθούν από 3% έως 5% ετησίως αρχής γενομένης του 2026, μετά την απόσχιση από τη μητρική της Unilever Plc, τον Ιούλιο, μεταδίδει το Bloomberg.

Η Magnum Ice Cream στην οποία ανήκει και το brand Ben & Jerry's αναμένει επίσης ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές της θα κυμανθούν μεταξύ 800 εκατ. και 1 δισ. ευρώ το 2028 και το 2029. Παράλληλα επιδιώκει να εξοικονομήσει 500 εκατ. ευρώ μεσοπρόθεσμα μέσα από μια σειρά δράσεων, όπως η μείωση των προμηθευτούν στο ήμισυ.

Τις κινήσεις αυτές η εταιρεία υποστηρίζει ότι θα είναι σε θέση να κάνει λόγω της ευελιξίας που της προσφέρει η αποχώρησή της από τον όμιλο Unilever, ο οποίος αυτή τη στιγμή διαθέτει μόλις το 20% της νέας εταιρείας.

Με την ομπρέλα της Magnum να περιλαμβάνει τέσσερα από τα πέντε κορυφαία brands παγωτού στον κόσμο, η εταιρεία πρόβλεψε ότι αφού εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποκτήσει μεγάλο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά, που θα φτάνει το 21%. Πρόκειται για ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό της Froneri, η οποία κατασκευάζει τα παγωτά Häagen-Dazs, και αποτελεί τον κύριο ανταγωνιστεί της Magnum.

Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο ότι η Magnum ήταν το λιγότερο κερδοφόρο brand της Unilever. Οι εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης, το υψηλό κόστος παραγωγής και αποθήκευσης, καθώς και η άνοδος στις τιμές των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί για την κατασκευή των προϊόντων της όπως το κακάο, είχαν περιορίσει την κερδοφορία της. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν 14,2%, έναντι 19,3% που ίσχυε για τον όμιλο γενικά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτόξευση στις αποτιμήσεις ευρωπαϊκών startups

Ο Giorgio Armani παρέδωσε τη σκυτάλη στην οικογένεια

Freedom Holding: Η BlackRock έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος

Απογοητευμένος ο Μπάφετ από τη διάσπαση της Kraft-Heinz

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο