Ετήσια άνοδο έως 5% στις πωλήσεις περιμένει από το 2026 η Magnum Ice Cream

Η Magnum Ice Cream εκτιμά ότι οι πωλήσεις της θα αυξηθούν από 3% έως 5% ετησίως αρχής γενομένης του 2026, μετά την απόσχιση από τη μητρική της Unilever Plc, τον Ιούλιο, μεταδίδει το Bloomberg.

Η Magnum Ice Cream στην οποία ανήκει και το brand Ben & Jerry's αναμένει επίσης ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές της θα κυμανθούν μεταξύ 800 εκατ. και 1 δισ. ευρώ το 2028 και το 2029. Παράλληλα επιδιώκει να εξοικονομήσει 500 εκατ. ευρώ μεσοπρόθεσμα μέσα από μια σειρά δράσεων, όπως η μείωση των προμηθευτούν στο ήμισυ.

Τις κινήσεις αυτές η εταιρεία υποστηρίζει ότι θα είναι σε θέση να κάνει λόγω της ευελιξίας που της προσφέρει η αποχώρησή της από τον όμιλο Unilever, ο οποίος αυτή τη στιγμή διαθέτει μόλις το 20% της νέας εταιρείας.

Με την ομπρέλα της Magnum να περιλαμβάνει τέσσερα από τα πέντε κορυφαία brands παγωτού στον κόσμο, η εταιρεία πρόβλεψε ότι αφού εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποκτήσει μεγάλο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά, που θα φτάνει το 21%. Πρόκειται για ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό της Froneri, η οποία κατασκευάζει τα παγωτά Häagen-Dazs, και αποτελεί τον κύριο ανταγωνιστεί της Magnum.

Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο ότι η Magnum ήταν το λιγότερο κερδοφόρο brand της Unilever. Οι εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης, το υψηλό κόστος παραγωγής και αποθήκευσης, καθώς και η άνοδος στις τιμές των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί για την κατασκευή των προϊόντων της όπως το κακάο, είχαν περιορίσει την κερδοφορία της. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν 14,2%, έναντι 19,3% που ίσχυε για τον όμιλο γενικά.