#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αίτημα στο ΔΝΤ για νέο δάνειο υπέβαλε η Ουκρανία

Συνάντηση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο στο Κίεβο με τον επικεφαλής της αποστολής του Ταμείου για την επιτήρηση της χώρας. Το Κίεβο έχει ήδη λάβει 10,6 δισ. δολάρια στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος.

Αίτημα στο ΔΝΤ για νέο δάνειο υπέβαλε η Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:48

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ζήτησε η Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται διατηρώντας τις στρατιωτικές δαπάνες υψηλές, δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας.

Η Ουκρανία δαπανά περίπου το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική υποστήριξη των δυτικών συμμάχων της για να καλύψει το κόστος των συντάξεων, τους μισθούς στον δημόσιο τομέα και τις ανθρωπιστικές δαπάνες.

«Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 έχει καταρτιστεί, με δεδομένο ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη», δήλωσε μέσω ανάρτησης της στην πλατφόρμα Χ η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η ίδια είπε ότι υπέβαλε επισήμως επιστολή προς το ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα δανειοδότησης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής της αποστολής επιτήρησης του ΔΝΤ στην Ουκρανία Γκάβιν Γκρέι.

Τα επιτελεία θα συνεχίσουν τις συνομιλίες για το εν λόγω πρόγραμμα τους επόμενους μήνες, δήλωσε η Σβιριντένκο, «με στόχο να διασφαλίσουμε μια θετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ έως το τέλος του τρέχοντος έτους».

 

Η ίδια δεν ανέφερε το ποσό των χρημάτων που θα ζητήσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος.

Η Ουκρανία έχει λάβει περίπου 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος Εκτεταμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ουκρανία: Ζητά από τους συμμάχους $60 δισ. για την άμυνα το 2026

Ουκρανία: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά εξελίσσεται «ωραία»

Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεν είδαμε ούτε την αρχή του τέλους

Διχασμένα τα blue chips στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο