Αίτημα στο ΔΝΤ για νέο δάνειο υπέβαλε η Ουκρανία

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ζήτησε η Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται διατηρώντας τις στρατιωτικές δαπάνες υψηλές, δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας.

Η Ουκρανία δαπανά περίπου το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική υποστήριξη των δυτικών συμμάχων της για να καλύψει το κόστος των συντάξεων, τους μισθούς στον δημόσιο τομέα και τις ανθρωπιστικές δαπάνες.

«Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 έχει καταρτιστεί, με δεδομένο ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη», δήλωσε μέσω ανάρτησης της στην πλατφόρμα Χ η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η ίδια είπε ότι υπέβαλε επισήμως επιστολή προς το ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα δανειοδότησης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής της αποστολής επιτήρησης του ΔΝΤ στην Ουκρανία Γκάβιν Γκρέι.

Τα επιτελεία θα συνεχίσουν τις συνομιλίες για το εν λόγω πρόγραμμα τους επόμενους μήνες, δήλωσε η Σβιριντένκο, «με στόχο να διασφαλίσουμε μια θετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ έως το τέλος του τρέχοντος έτους».

I met with the International Monetary Fund mission, which has been working actively in Kyiv over the past week, holding consultations with the government and the National Bank of Ukraine.



Ukraine has completed a record eight reviews under the current program and remains… pic.twitter.com/IjwBpGm8Yo — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 9, 2025

Η ίδια δεν ανέφερε το ποσό των χρημάτων που θα ζητήσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος.

Η Ουκρανία έχει λάβει περίπου 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος Εκτεταμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ