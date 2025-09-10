#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πέμπτο μπλακ άουτ σε έναν μήνα στην Kούβα

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ σοβαρή ενεργειακή κρίση, υπό το βάρος της έλλειψης καυσίμων, των φυσικών καταστροφών και των οικονομικών προβλημάτων.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:12

Νέο γενικό μπλακ άουτ, το πέμπτο μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ σοβαρή ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Υπήρξε πλήρης αποσύνδεση του Ηλεκτρικού Συστήματος, η οποία ενδέχεται να σχετίζεται με αναπάντεχη διακοπή λειτουργίας της θερμοηλεκτρικής μονάδας Αντόνιο Γκιτέρας, στο κέντρο του νησιού, όμως τα αίτια ερευνώνται ακόμη», ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων μέσω της πλατφόρμας Χ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης του δικτύου, το μπλακ άουτ σημειώθηκε στις 9:14 το πρωί (16:14 ώρα Ελλάδας).

Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης.

Ακόμη και πριν από το σημερινό μπλακ άουτ, πολλές περιοχές του νησιού βίωναν καθημερινές διακοπές στην ηλεκτροδότηση, που έφταναν μέχρι και τις 16 ώρες.

Το σύστημα παραγωγής και διανομής ενέργειας της Κούβας είναι πεπαλαιωμένο, ενώ ταυτόχρονα η χώρα μαστίζεται από έλλειψη καυσίμων, φυσικές καταστροφές και οικονομική κρίση. Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, που λειτουργούν με πετρέλαιο και είναι απαρχαιωμένοι, προσπαθούν να κρατήσουν αναμμένα τα φώτα μολονότι έφτασαν στα όριά τους πέρσι, όταν μειώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη Ρωσία και το Μεξικό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

