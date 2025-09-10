#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νετανιάχου: Εχουμε και εμείς μια 11η Σεπτεμβρίου

«Λέω στο Κατάρ και σε όσες χώρες υποθάλπουν τρομοκράτες: πρέπει είτε να τους απελάσετε είτε να τους οδηγήσετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:28

Αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις για την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε σήμερα αυστηρό μήνυμα στο Κατάρ και όχι μόνο. «Λέω στο Κατάρ και σε όσες χώρες υποθάλπουν τρομοκράτες: πρέπει είτε να τους απελάσετε είτε να τους οδηγήσετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση αύριο, Πέμπτη, 24 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

«Έχουμε κι εμείς μια 11η Σεπτεμβρίου», είπε. «Θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου (2023). Εκείνη την ημέρα, ισλαμιστές τρομοκράτες διέπραξαν τη χειρότερη θηριωδία εναντίον του εβραϊκού λαού από την εποχή του Ολοκαυτώματος», συμπλήρωσε.

«Κάναμε ακριβώς ό,τι έκαναν οι ΗΠΑ όταν κυνήγησαν τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν, όταν πήγαν και σκότωσαν τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Υποστήριξε επίσης ότι οι χώρες που χειροκρότησαν τις ΗΠΑ για την εξόντωση του Οσάμα μπιν Λάντεν θα πρέπει να ντρέπονται που καταδικάζουν το Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

