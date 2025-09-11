#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drone στο Μπέλγκοροντ

Εκλεισαν τα εμπορικά κέντρα, με τις αρχές να δίνουν εντολή για παραμονή των παιδιών στο σπίτι.

Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drone στο Μπέλγκοροντ

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:21

Οι αρχές στη ρωσική περιφέρεια του Μπελγκορόντ έδωσαν εντολή τα παιδιά να παραμείνουν στο σπίτι και έκλεισαν τα εμπορικά κέντρα εξαιτίας «μαζικής» ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κανένα σχόλιο από το Κρεμλίνο για το περιστατικό με drones στην Πολωνία

Νέα ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας ένας νεκρός στο Σότσι

Ουγγαρία και Σλοβακία καταδίκασαν την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Πολωνίας

Στον έλεγχο της Ρωσίας το νοτιοδυτικό Ντονέτσκ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο