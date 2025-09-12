Πίεση ΗΠΑ σε G7 για δασμούς κατά Κίνας και Ινδίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πιέσουν τις χώρες της G7 να επιβάλουν στην Ινδία και την Κίνα πολύ υψηλότερους δασμούς για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να αναγκάσουν τη Μόσχα να προσέλθει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τα σχέδια.

Σε τηλεδιάσκεψη σήμερα, οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των Επτά κορυφαίων οικονομιών θα συζητήσουν μια πρόταση των ΗΠΑ για έναν νέο γύρο μέτρων, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις προσπάθειες να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή την εβδομάδα παρότρυνε την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% στην Κίνα και την Ινδία, αλλά τώρα διευρύνει την πίεση ώστε να περιλάβει και τους συμμάχους της G7.

«Οι κινεζικές και ινδικές αγορές ρωσικού πετρελαίου χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Πούτιν και παρατείνουν την παράλογη σφαγή του ουκρανικού λαού», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

«Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα καταστήσαμε σαφές στους συμμάχους μας στην ΕΕ ότι, εάν είναι σοβαροί για τον τερματισμό του πολέμου στην ίδια τους την αυλή, πρέπει να ενωθούν μαζί μας και να επιβάλουν ουσιαστικούς δασμούς που θα αρθούν την ημέρα που θα τελειώσει ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να αναφέρει συγκεκριμένο ποσοστό για τους σχεδιαζόμενους δασμούς, αλλά άτομα με γνώση της κατάστασης δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ έχουν προτείνει επίπεδα μεταξύ 50% και 100%.

Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ αύξησαν τους δασμούς στις ινδικές εισαγωγές στο 50%, λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα. Τον Απρίλιο, ο Τραμπ αύξησε απότομα τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές, αλλά τους περιόρισε τον Μάιο ύστερα από αντιδράσεις των αγορών.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ γνωρίζουν ότι η επιβολή τόσο υψηλών δασμών σε δύο βασικούς εμπορικούς εταίρους θα είναι δύσκολη, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων και της πιθανής αντεκδίκησης από το Πεκίνο. Η Ένωση ελπίζει να συνάψει εμπορική συμφωνία με το Νέο Δελχί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς επιδιώκει στενότερους δεσμούς με μια ανερχόμενη ασιατική δύναμη.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες ελπίζουν να πείσουν τις ΗΠΑ ότι μπορούν να επιτύχουν παρόμοια πίεση με άλλα μέτρα, όπως η αυστηρότερη επιβολή κυρώσεων σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες και η επίσπευση της προθεσμίας του 2027 για τα κράτη-μέλη ώστε να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αυτό, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους, θα απαιτούσε από τον Τραμπ να πιέσει την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, δύο χώρες με φιλορωσικές κυβερνήσεις που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο μέσω αγωγών και έχουν ασκήσει βέτο σε αυστηρότερες κυρώσεις της ΕΕ στο παρελθόν.

Η ΕΕ συζητά ήδη εάν θα επιβάλει κυρώσεις στην Κίνα για τις αγορές φθηνού ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Νταν Γέργκενσεν, Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ για να συζητήσουν την αντικατάσταση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου με αμερικανικές προμήθειες. «Χρειαζόμαστε, το συντομότερο δυνατόν, να διασφαλίσουμε ότι θα απαλλαγούμε από την εξάρτηση που εξακολουθούμε να έχουμε... από τη ρωσική ενέργεια», είπε.