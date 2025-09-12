#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εθνοφρουρά στο Μέμφις θα στείλει ο Τραμπ

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στον «αγώνα κατά της εγκληματικότητας» που διεξάγει ο Λευκός Οίκος σε πόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:05

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτύξει μονάδες της Εθνοφρουράς στο Μέμφις, στο Τενεσί (νότιες ΗΠΑ), στο πλαίσιο του αγώνα του κατά της εγκληματικότητας που θέτει στο στόχαστρο μεγάλες πόλεις της χώρας που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

«Θα πάμε στο Μέμφις. Το Μέμφις έχει πολλά προβλήματα. Ο δήμαρχος είναι ευχαριστημένος είναι ένας Δημοκρατικός δήμαρχος (...). Θα το διευθετήσουμε αυτό όπως κάναμε στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στην αποστολή ομοσπονδιακών στρατιωτών και αστυνομικών στην πρωτεύουσα τον περασμένο μήνα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

