Τραμπ: Εξαντλείται η υπομονή μου με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαντλείται, αλλά δεν απείλησε με νέες κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν η υπομονή του με τον Πούτιν έχει εξαντληθεί, ο Τραμπ είπε : «Ναι. Εξαντλείται και εξαντλείται γρήγορα».

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι από παλιά είχε καλή σχέση με τον Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο.

«Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε πολύ σκληρά», είπε. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν.

«Το έχω ήδη κάνει. Έχω κάνει πολλά», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Ινδία -ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου- αντιμετωπίζει δασμούς 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

«Αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Είναι μια μεγάλη συμφωνία και προκαλεί ρήξη με την Ινδία», δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends». «Και θυμηθείτε το αυτό, είναι πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από δικό μας».

