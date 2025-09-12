ΗΠΑ: Ερευνα σε Google και Amazon για παραπλάνηση διαφημιστών

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) ερευνά αν η Amazon. και η Alphabet (μητρική της Google) παραπλάνησαν διαφημιστές που τοποθετούν διαφημίσεις στους ιστότοπούς τους, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Οι έρευνες, που διεξάγονται από το τμήμα προστασίας καταναλωτή της Επιτροπής, επικεντρώνονται στο κατά πόσον οι εταιρείες αποκάλυψαν σωστά τους όρους και τις τιμές για την καταχώρηση διαφημίσεων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα της υπόθεσης.

Οι έρευνες της FTC ανοίγουν νέο μέτωπο στην πίεση των ρυθμιστικών αρχών προς την Google και την Amazon, τη στιγμή που οι επικεφαλής των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών επιχειρούν να προσεγγίσουν θετικά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Δικαστές που επιβλέπουν δύο υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά της Google έχουν ήδη διαπιστώσει ότι η εταιρεία διατηρεί παράνομα μονοπώλια στην ηλεκτρονική αναζήτηση καθώς και στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την αγορά και πώληση διαφημίσεων στο διαδίκτυο.

Η Google πουλά διαφημίσεις μέσω αυτοματοποιημένων δημοπρασιών που λαμβάνουν χώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο αφότου ο χρήστης εισάγει ένα ερώτημα. Η Amazon φιλοξενεί επίσης δημοπρασίες σε πραγματικό χρόνο για την τοποθέτηση διαφημίσεων στις καταχωρήσεις της, οι οποίες είναι γνωστές ως «χορηγούμενες καταχωρήσεις» ή «χορηγούμενες διαφημίσεις» που εμφανίζονται όταν οι χρήστες αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα.

Η FTC ζητά λεπτομέρειες σχετικά με τις δημοπρασίες της Amazon και το κατά πόσον αποκάλυψε την ύπαρξη «ελάχιστων τιμών προσφοράς» (reserve pricing) για ορισμένες διαφημίσεις — δηλαδή κατώτατες τιμές που πρέπει να πληρούν οι διαφημιστές για να μπορέσουν να αγοράσουν μια διαφήμιση, ανέφεραν οι πηγές.

Παράλληλα, η FTC εξετάζει πρακτικές της Google, περιλαμβανομένων των εσωτερικών διαδικασιών τιμολόγησης, και κατά πόσον αύξησε το κόστος των διαφημίσεων με τρόπους που δεν γνωστοποιήθηκαν στους διαφημιστές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.