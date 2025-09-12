#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτυπώνονται εγγράφως

Ξένα στρατεύματα σε ουκρανικό έδαφος θα σημάνουν πολιτική υποστήριξη προς το Κίεβο, υποστήριξε ο πρόεδρος της χώρας. Διεργασίες σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων και Αμερικανών.

12 Σεπτεμβρίου 2025

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία έχουν αποτυπωθεί εγγράφως, προσθέτοντας ότι τα ξένα στρατεύματα στο έδαφος θα αποτελέσουν σημάδι πολιτικής υποστήριξης για το Κίεβο.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ και σύμβουλοι επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας, από Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία, βρίσκονται στο Κίεβο, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

