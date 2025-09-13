#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σχέδια για προώθηση πυρηνικών και συμβατικών όπλων παρουσιάζει η Βόρεια Κορέα

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν παρακολούθησε χθες Παρασκευή άσκηση βολής του βορειοκορεατικού στρατού και επιθεώρησε χώρο ανέγερσης ενός νοσοκομείου, σύμφωνα με το KCNA.

Σχέδια για προώθηση πυρηνικών και συμβατικών όπλων παρουσιάζει η Βόρεια Κορέα

Δημοσιεύθηκε: 13 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:19

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι στο προσεχές συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος θα παρουσιάσει μια πολιτική κοινής προώθησης πυρηνικών όπλων και συμβατικής στρατιωτικής ισχύος, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (KCNA).

Κατά την επιθεώρηση ερευνητικών κέντρων για την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων, την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο Κιμ δήλωσε ότι «το 9ο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος της Κορέας θα παρουσιάσει την πολιτική ταυτόχρονης προώθησης πυρηνικών και συμβατικών ενόπλων δυνάμεων για τη θωράκιση της εθνικής άμυνας», αναφέρει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν παρακολούθησε χθες Παρασκευή άσκηση βολής του βορειοκορεατικού στρατού και επιθεώρησε χώρο ανέγερσης ενός νοσοκομείου, σύμφωνα με το KCNA.

Στις αρχές του μήνα, ο Κιμ ταξίδεψε στο Πεκίνο όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει αρκετούς ηγέτες κρατών, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Κίνας και της Ρωσίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θολό το αντι-δυτικό μέτωπο Ρωσίας-Κίνας-Ινδίας

NYT: Αμερικανοί κομάντος σκότωσαν βορειοκορεάτες πολίτες σε μία αποτυχημένη αποστολή το 2019

Επένδυση-μαμούθ 7,8 δισ. ευρώ από τη Δανία στην αεράμυνα

Αναβάθμιση της πυρηνικής ασπίδας νέος στόχος για τη Ρωσία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο