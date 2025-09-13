Τραμπ σε ΝΑΤΟ: Βάλτε δασμούς στην Κίνα ή μην σπαταλάτε τον χρόνο μου

Τη δέσμευση όλων των συμμάχων ότι θα υιοθετήσουν δασμούς κατά της Κίνας προκειμένου να σταματήσει να αγοράζει ρωσική ενέργεια ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή που δημοσιοποίησε στο Truth Social. Αν το ΝΑΤΟ κάνει όπως λέω, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, υποστηρίζει. Αν όχι, απλώς σπαταλάτε τον χρόνο μου.

Ο Τραμπ, μια μέρα αφότου δήλωσε ότι χάνει την υπομονή του με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε πως είναι έτοιμος να επιβάλει σοβαρές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και ξεκινήσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από το Ρωσία, σε ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social το πρωί του Σαββάτου.

Το Bloomberg μετέδωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ σχεδίαζαν να καλέσουν τους συμμάχους τους στην Ομάδα των Επτά (G7) να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα και την Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να πειστεί ο Πούτιν να τερματίσει την εισβολή στην Ουκρανία.

Αναλυτικά:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ:

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σοβαρές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλα τα έθνη του ΝΑΤΟ θα έχουν συμφωνήσει και θα έχουν αρχίσει να κάνουν το ίδιο πράγμα, και όταν όλα τα έθνη του ΝΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ.

Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ για ΝΙΚΗ υπήρξε πολύ λιγότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου, από ορισμένους, υπήρξε σοκαριστική! Αυτό αποδυναμώνει σε μεγάλο βαθμό τη διαπραγματευτική σας θέση και τη δύναμη παζαριού έναντι της Ρωσίας.

Σε κάθε περίπτωση, είμαι έτοιμος να “προχωρήσω” όταν είστε κι εσείς. Πείτε μου απλώς πότε; Πιστεύω ότι αυτό, συν το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, θα επιβάλει ΔΑΣΜΟΥΣ 50% έως 100% ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ, που θα αποσυρθούν πλήρως μετά το τέλος του ΠΟΛΕΜΟΥ με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα βοηθήσει επίσης πολύ στο να ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ αυτός ο θανατηφόρος, αλλά ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ. Η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και λαβή, πάνω στη Ρωσία, και αυτοί οι ισχυροί δασμοί θα σπάσουν αυτή τη λαβή.

Αυτός δεν είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ (ποτέ δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν και του Ζελένσκι. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σωθούν χιλιάδες ρωσικές και ουκρανικές ζωές (7.118 ζωές χάθηκαν την περασμένη εβδομάδα μόνο. ΤΡΕΛΑ!). Αν το ΝΑΤΟ κάνει όπως λέω, ο ΠΟΛΕΜΟΣ θα τελειώσει γρήγορα, και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε τον χρόνο μου, και τον χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.»