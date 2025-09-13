#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανική επίθεση κατά ρωσικού συμπλέγματος διυλιστηρίων της Bachneft

«Σήμερα, εγκατάσταση της Bachneft έγινε στόχος τρομοκρατικής επίθεσης με drones. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά η οποία κατασβένεται», δήλωσε ο κυβερνήτης του Μπαχκορτοστάν Ράντι Καμπίροφ στο Telegram προσθέτοντας ότι οι ζημιές δεν είναι σημαντικές.

Ουκρανική επίθεση κατά ρωσικού συμπλέγματος διυλιστηρίων της Bachneft
Το υπερσύγχρονο αμερικανικό drone Reaper

Δημοσιεύθηκε: 13 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:53

Μονάδα του στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας έπληξε σήμερα το σύμπλεγμα διυλιστηρίων της Bachneft PJSC NOVOIL στην Ούφα του Μπαχκορτοστάν, μετέδωσε το Bloomberg News.

Ουκρανικό drone συνετρίβη σήμερα σε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας προκαλώντας πυρκαγιά, ανακοίνωσε ρώσος αξιωματούχος.

«Σήμερα, εγκατάσταση της Bachneft έγινε στόχος τρομοκρατικής επίθεσης με drones. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά η οποία κατασβένεται», δήλωσε ο κυβερνήτης του Μπαχκορτοστάν Ράντι Καμπίροφ στο Telegram προσθέτοντας ότι οι ζημιές δεν είναι σημαντικές.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, το Κίεβο πραγματοποιεί επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου για να πλήξει την ικανότητα χρηματοδότησης του πολέμου από την Μόσχα.

Κύμα τέτοιων ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων κατά την διάρκεια του καλοκαιριού έπληξε την παραγωγή πολλών από αυτά και προκάλεσε άνοδο των τιμών του καυσίμου.

Το 2016, το Κρεμλίνο είχε περιγράψει το διυλιστήριο της Ούφα ως «ένα από τα μεγαλύτερα» της Ρωσίας που παράγει περισσότερα από 150 είδη πετρελαϊκών προϊόντων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καταρρίφθηκε ουκρανικό drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Σμολένσκ

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας

Πολωνία και Ρουμανία σήκωσαν μαχητικά για απειλή από drones

Επίσκεψη Πολωνών στρατιωτικών στην Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο