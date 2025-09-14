#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Απειλές από Βόρεια Κορέα κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας

Οι τρεις χώρες θα διεξάγουν τις ετήσιες αμυντικές ασκήσεις τους με την ονομασία «Freedom Edge» από τις 15 Σεπτεμβρίου.

Δημοσιεύθηκε: 14 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:02

Η Κιμ Γιο Τζονγκ – αδερφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν – προειδοποίησε σήμερα πως οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας ενδέχεται να έχουν «αρνητικές συνέπειες» για τις τρεις χώρες, όπως μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ θα διεξάγουν τις ετήσιες αμυντικές ασκήσεις τους με την ονομασία «Freedom Edge» από τις 15 Σεπτεμβρίου, με στόχο την αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους για την αντιμετώπιση των πυρηνικών και πυραυλικών απειλών από τη Βόρεια Κορέα, όπως έχουν ανακοινώσει οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις.

«Η απερίσκεπτη επίδειξη ισχύος από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα σε λάθος τόπο, ειδικότερα γύρω από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, θα επιφέρει αναμφίβολα αρνητικές συνέπειες για τις ίδιες», δήλωσε η Κιμ Γιο Τζονγκ στο KCNA.

Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ σκοπεύουν επίσης να διεξάγουν την επόμενη εβδομάδα την στρατιωτική άσκηση «Iron Mace», που περιλαμβάνει προσομοίωση χρήσης πυρηνικών και συμβατικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των απειλών από τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με νοτιοκορεατικά δημοσιεύματα.

Εάν οι «εχθρικές δυνάμεις» συνεχίσουν να καυχώνται για την ισχύ τους μέσω αυτών των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, η Βόρεια Κορέα θα λάβει αντίμετρα «πιο εξειδικευμένα και ισχυρότερα», δήλωσε από την πλευρά του ο Πακ Τζονγκ Τσον, κορυφαίος αξιωματούχος του κυβερνώντος κόμματος.

Η Πιονγκγιάνγκ συνηθίζει να καταγγέλλει τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, τις οποίες χαρακτηρίζει «πρόβες για εισβολή», και σε ορισμένες περιπτώσεις απαντά με δοκιμές πυραύλων. Ωστόσο, η Σεούλ και η Ουάσινγκτον διαβεβαιώνουν πως οι ασκήσεις τους έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

