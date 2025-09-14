Πόλεμος Ryanair με τα ισπανικά αεροδρόμια, «λένε ψέματα»

Ο διαχειριστής των αεροδρομίων της Ισπανίας κατηγόρησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Michael O’Leary, ότι τον χρησιμοποιεί ως αποδιοπομπαίο τράγο για να αποφύγει την οργή των επιβατών λόγω των ακυρώσεων πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας.

Η Aena, διαχειριστής αεροδρομίων, και η Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, βρίσκονται σε μια κλιμακούμενη δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με αυτό που η εταιρεία χαρακτηρίζει ως «υπερβολικά» τέλη, τα οποία, όπως υποστηρίζει, την ανάγκασαν να μειώσει κατά 2 εκατ. τις θέσεις πτήσεων προς την Ισπανία και να απειλεί με ακόμη 1 εκατ. περικοπές θέσεων το επόμενο καλοκαίρι.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aena, Μαουρίσι Λουθένα, εξαπέλυσε επίθεση στον O’Leary, κατηγορώντας τον ότι «ψεύδεται συνεχώς» και αποκρύπτει τον πραγματικό λόγο των περικοπών.

«Αυτό που πραγματικά με ενοχλεί είναι ότι δεν λένε την αλήθεια», είπε ο Λουθένα. «Δεν έχει καμία σχέση με τα τέλη της Aena. Ο λόγος που ψεύδονται είναι ότι δεν θέλουν να αναλάβουν το "κόστος" της εγκατάλειψης ορισμένων περιφερειακών αεροδρομίων και, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και της πρόκλησης απώλειας θέσεων εργασίας όταν κλείνουν μια βάση. Αυτή είναι η πραγματική υποκείμενη αιτία».

Ο επικεφαλής της Aena είπε ότι ο στόχος της Ryanair ήταν να μεταφέρει αεροπλάνα σε δρομολόγια εκτός Ισπανίας όπου θα μπορούσε να αποκομίσει περισσότερα χρήματα, έχοντας τη δυνατότητα να πουλά ακριβότερα εισιτήρια και να εξασφαλίζει κρατικές επιδοτήσεις.

«Για τη Ryanair, η επιχειρηματική εξίσωση περιλαμβάνει τα πάντα: τα τέλη των αεροδρομίων, τη δύναμη της ζήτησης και τις δημόσιες επιδοτήσεις. Έπειτα, από αυτόν τον αλγόριθμο αποφασίζουν πού θα κατανείμουν τα αεροπλάνα», δήλωσε ο Λουθένα.

Ο ίδιος υποβάθμισε τη σημασία της προτεινόμενης αύξησης 6,5% στα τέλη της Aena, η οποία έχει προκαλέσει την οργή του O’Leary. Ο διαχειριστής αεροδρομίων λέει ότι η αύξηση αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε €0,68 ανά επιβάτη, αν και ποικίλλει ανάλογα με το αεροδρόμιο.

Η Ryanair είναι η μεγαλύτερη αεροπορική στην Ισπανία βάσει αριθμού επιβατών, ενώ η χώρα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της μετά την Ιταλία βάσει εσόδων.

Αυτήν την εβδομάδα, ο O’Leary είπε στους FT ότι τα περιφερειακά κόστη είναι «πολύ υψηλά» και πως «είναι καλύτερο να πετάμε με το ίδιο κόστος σε μέρη όπως η Πάλμα [στη Μαγιόρκα] παρά στη Χερέθ».

Ο Λουθένα υποστήριξε ότι η Ryanair πιέζεται να μετακινήσει αεροσκάφη για να μεγιστοποιήσει την κερδοφορία της επειδή αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στην παράδοση νέων αεροσκαφών Boeing, γεγονός που έχει διαταράξει τα φιλόδοξα σχέδια επέκτασής της.

Η Ryanair υπέστη τις καθυστερήσεις νωρίτερα φέτος, αλλά πλέον αναμένει να παραλάβει τα περισσότερα νέα αεροσκάφη το φθινόπωρο και τα υπόλοιπα στις αρχές του νέου έτους — αρκετά πριν από τις κρατήσεις για το επόμενο καλοκαίρι.

Εν μέρει λόγω της αύξησης της κίνησης σε μεγαλύτερα αεροδρόμια όπως η Μάλαγα και η Πάλμα ντε Μαγιόρκα, ο αριθμός επιβατών της Ryanair στην Ισπανία αυξήθηκε φέτος κατά 5,1% σε σχέση με πέρσι, φτάνοντας τα 47,2 εκατ. στους οκτώ μήνες έως τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Aena.

Ο Λουθένα, πρώην πολιτικός του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είπε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κλείσει η Aena μικρότερα αεροδρόμια, καθώς ο νόμος την υποχρεώνει να τα διατηρεί σε λειτουργία. Πρόσθεσε ότι άλλες αεροπορικές καλύπτουν τα κενά που αφήνει η Ryanair, με επικεφαλής τις Vueling, Binter, EasyJet και Volotea. «Οι αεροπορικές θα καλύψουν αυτά τα κενά τους επόμενους μήνες, αλλά χρειάζεται χρόνος».

Η Ryanair έχει συγκρουστεί πολλές φορές με ευρωπαϊκούς διαχειριστές αεροδρομίων για τα τέλη — πιο πρόσφατα στη Γαλλία, όπου ακύρωσε πτήσεις — και ο επικεφαλής της Aena κατήγγειλε τις «εκφοβιστικές» τακτικές της. «Δεν καταλαβαίνω γιατί μας αντιμετωπίζουν σαν υποτελείς», είπε, σημειώνοντας ότι η κεφαλαιοποίηση της Aena ανέρχεται σε €37 δισ., μεγαλύτερη από τα €25 δισ. της Ryanair.