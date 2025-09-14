ΥΠΕΞ Πολωνίας για τα ρωσικά drones: Ήταν δοκιμή του Κρεμλίνου για το ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας δήλωσε ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones ήταν μια προσπάθεια του Κρεμλίνου να δοκιμάσει τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ μέσω σταδιακών κλιμακώσεων, χωρίς να προκαλέσει πλήρη απάντηση, την ώρα που η Ρουμανία έγινε η δεύτερη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που αναφέρει παραβίαση μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι επιβεβαίωσε ότι, παρότι τα drones που εισήλθαν στην Πολωνία την περασμένη εβδομάδα ήταν ικανά να μεταφέρουν πυρομαχικά, δεν ήταν εξοπλισμένα με εκρηκτικά. «Ενδιαφέρον είναι ότι όλα ήταν άσφαιρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Ρωσία προσπάθησε να μας δοκιμάσει χωρίς να ξεκινήσει πόλεμο», δήλωσε ο Σικόρσκι στον Guardian από το Κίεβο.

Απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η πολωνική αεράμυνα δεν ήταν προετοιμασμένη για την παραβίαση, δεδομένου ότι κάποια από τα drones διένυσαν εκατοντάδες χιλιόμετρα εντός πολωνικού εδάφους και ότι, σύμφωνα με τις αναφορές, μόνο τρία ή τέσσερα από περίπου 19 καταρρίφθηκαν.

«Τα drones δεν έφτασαν στους στόχους τους και προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές, κανείς δεν τραυματίστηκε. Αν αυτό συνέβαινε στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους ουκρανικούς ορισμούς, θα θεωρούνταν επιτυχία 100%,» δήλωσε.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αναπτύξει περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας για να προστατευτεί από μελλοντικές επιθέσεις με drones. Το Σάββατο, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν ξανά λόγω της ανανεωμένης απειλής επιθέσεων με drones στη δυτική Ουκρανία. Το αεροδρόμιο στην ανατολική πολωνική πόλη Λούμπλιν έκλεισε και οι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών έλαβαν μηνύματα SMS με προειδοποιήσεις να είναι προσεκτικοί. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν αναφέρθηκε παραβίαση του εναέριου χώρου.

Το Σάββατο, η Ρουμανία έγινε το πιο πρόσφατο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που ανέφερε παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones, με την απογείωση δύο μαχητικών F-16 για την παρακολούθηση της κατάστασης. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας καταδίκασε έντονα τις ενέργειες της Ρωσίας, τις οποίες η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, χαρακτήρισε απαράδεκτες.

Ο Σικόρσκι δήλωσε ότι η πολωνική αντίδραση θα ήταν «πολύ πιο σκληρή» αν η επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας είχε προκαλέσει τραυματισμούς ή θανάτους στο έδαφός της, αλλά αρνήθηκε να διευκρινίσει πώς θα μπορούσε να είναι μια τέτοια αντίδραση σε μελλοντικό σενάριο. «Με έναν επιτιθέμενο και ψεύτη σαν τον Πούτιν, μόνο οι πιο σκληρές αντιπιέσεις λειτουργούν,» είπε.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε ότι η παραβίαση είχε φέρει τη χώρα του πιο κοντά σε στρατιωτική σύγκρουση «παραπάνω από οποιαδήποτε στιγμή από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». Ο Σικόρσκι απέρριψε την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «μπορεί να ήταν λάθος», λέγοντας ότι εμπλέκονταν πάρα πολλά drones. «Μπορείς να πιστέψεις ότι ένα ή δύο ξέφυγαν από τον στόχο, αλλά 19 λάθη σε μία νύχτα, σε επτά ώρες, συγνώμη, δεν το πιστεύω,» είπε.

Οι πολωνικές ομάδες κατά των drones θα λάβουν εκπαίδευση από ουκρανούς χειριστές για να βοηθήσουν στην άμυνα απέναντι σε μελλοντικές επιθέσεις, δήλωσε ο Σικόρσκι. «Οι Ουκρανοί έχουν καλύτερο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των ρωσικών drones, και έχουν πολύ πιο βαθιά και ενημερωμένη εμπειρία στην αντίσταση στον ρωσικό στρατό,» είπε.

