Alamos Gold: Πουλά για $470 εκατ. τα περιουσιακά της στοιχεία στην Τουρκία

Η Alamos Gold συμφώνησε να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στην Τουρκία, έναντι $470 εκατ. στον τοπικό όμιλο Nurol Holding, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα η συμφωνία προβλέπει ότι η τουρκική θυγατρική της καναδικής εταιρείας εξόρυξης χρυσού, Dogu Biga Madencilik Sanayi ve Ticaret AS, η οποία είχε αναλάβει να υλοποιήσει τρία έργα εξόρυξης χρυσού και ασημιού στη βορειοδυτική Τουρκία, θα περάσει στην Tumad Madencilik Sanayi ve Ticaret AS, του ομίλου Nurol.

Σύμφωνα με την Alamos, $160 εκατ. θα δοθούν ως προκαταβολή όταν κλείσει επισήμως η συμφωνία με την θυγατρική της Nurol Holding, εντός του τετάρτου τριμήνου. Τα υπόλοιπα $310 εκατ. θα καταβληθούν σε δύο δόσεις σε βάθος δύο ετών.

Με τα έσοδα αυτά η εταιρεία αφενός θα χρηματοδοτήσει εξορυκτικά έργα σε ΗΠΑ και Μεξικό, και αφετέρου θα καλύψει μέρος του χρέους της.

Υπενθυμίζεται ότι οι σχέσεις της Alamos με την Άγκυρα είχαν οξυνθεί αφού η τουρκική κυβέρνηση, αρνήθηκε να επιτρέψει στην καναδική εταιρεία να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στο Kirazli, οι οποίες είχαν παγώσει το 2019. Ως απάντηση η Alamos απαίτησε από την Άγκυρα αποζημίωση $1 δισ. Ωστόσο, η καναδική εταιρεία δήλωσε τώρα πρόθυμη να εγκαταλείψει τις αξιώσεις της, αν υλοποιηθούν σημαντικοί όροι της νέας συμφωνίας.