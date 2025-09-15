#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Ελον Μασκ αγόρασε μετοχές της Tesla αξίας 1 δισ. δολαρίων

Οι αγορές μετοχών συνέπεσαν με δηλώσεις της προέδρου της Tesla σχετικά με το πακέτο αμοιβών του Ελον Μασκ, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει έως και 1 τρισ. δολάρια, αν η εταιρεία επιτύχει μια σειρά φιλόδοξων στόχων.

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:06

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ αγόρασε μετοχές της εταιρείας αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με ρυθμιστική ανακοίνωση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο δισεκατομμυριούχος αγόρασε τις μετοχές έμμεσα μέσω ενός trust στις 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι αγορές συνέπεσαν με δηλώσεις της προέδρου της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, στο Bloomberg News σχετικά με το πακέτο αμοιβών για τον Μασκ, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει έως και 1 τρισ. δολάρια, αν η εταιρεία επιτύχει μια σειρά φιλόδοξων στόχων συνδεδεμένων με την αξία της αγοράς και την απόδοση.

Οι μετοχές της Tesla σημειώνουν άνοδο έως και 7,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, με αποτέλεσμα η μετοχή να είναι σε θέση να ανακτήσει τις απώλειες που είχε σημειώσει από την αρχή του έτους.

