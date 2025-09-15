#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εσπασε το φράγμα των $3 τρισ. η κεφαλαιοποίηση της Alphabet

H μητρική της Google έγινε μόλις η τέταρτη εταιρεία στην ιστορία της Wall Street που ξεπερνάει το όριο των $3 τρισ. Ράλι 3,8% για τη μετοχή στο ιστορικό υψηλό των 250 δολαρίων.

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:17

Η χρηματιστηριακή αξία της Alphabet ξεπέρασε τη Δευτέρα για πρώτη φορά το επίπεδο των 3 τρισ. δολαρίων.

Η μετοχή της μητρικής της Google σημειώνει ράλι 3,8% στα 250 δολάρια, επίπεδο που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό. 

Η Alphabet έγινε έτσι μόλις η τέταρτη εταιρεία στην ιστορία της Wall Street που ξεπερνάει τα 3 τρισ. κεφαλαιοποίηση, μετά τις Apple, Nvidia και Microsoft.

Η μετοχή πήρε μεγάλη ώθηση στις αρχές Σεπτεμβρίου, λόγω δικαστικής απόφασης, της οποίας οι κυρώσεις ήταν πιο ήπιες απ’ ό,τι φοβούνταν οι μέτοχοι. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιθυμούσε η Google να αναγκαστεί να πουλήσει τον Chrome, ενώ πέρυσι ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία διατηρούσε παράνομο μονοπώλιο στην αναζήτηση και τη σχετική διαφήμιση.

Όμως ο δικαστής Αμίτ Μέχτα αποφάσισε να μην επιβάλει τις αυστηρότερες κυρώσεις που είχε προτείνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι που οδήγησε τη μετοχή της εταιρείας σε άνοδο ρεκόρ. 

