Γερμανία: Καμία συνεργασία με την AfD, λένε Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις επαναληπτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν σε δήμους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας απέκλεισαν τόσο το Χριστιανοδημοκρατικό (CDU) όσο και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Οι επικεφαλής των τοπικών οργανώσεων του CDU και του SPD στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι θα αντιταχθούν από κοινού στους υποψηφίους της ακροδεξιάς. «Όπου το CDU βρίσκεται στον β' γύρο αντιμέτωπο με την AfD, είναι για μένα απολύτως σαφές ότι υποστηρίζουμε την υποψηφιότητα του CDU - αναμένω το ίδιο και από την αντίθετη πλευρά», δήλωσε η κρατιδιακή επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Σάρα Φίλιπ.

Στο ίδιο πνεύμα και ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Χέντρικ Βουστ (CDU), ο οποίος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματός του με την AfD. «Εάν κάποιος από την AfD αντιμετωπίζει στον επαναληπτικό γύρο της 28ης Σεπτεμβρίου κάποιον από ένα δημοκρατικό κόμμα, τότε οι Χριστιανοδημοκράτες ξέρουν τι να κάνουν - είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει και για τους ψηφοφόρους», δήλωσε ο κ. Βουστ.

Τα γερμανικά κόμματα αναλύουν τα συμπεράσματα των δημοτικών εκλογών στη Β. Ρηνανία-Βεστφαλία. Πήρε μεν ανάσα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τη νίκη των Χριστιανοδημοκρατών με 33,3%, όμως η μεγάλη άνοδος της ΑfD προκαλεί προβληματισμό.

Δεύτεροι έρχονται οι Σοσιαλδημοκράτες με 22,1%, με τα δύο παραδοσιακά κόμματα να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία τους σε αυτό το παλιό δυτικογερμανικό προπύργιό τους.

Τρίτη δύναμη στο πολυπληθέστερο γερμανικό κρατίδιο και μεγάλη νικήτρια κατά πολλούς η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, με σχεδόν 15%, τριπλασιάζοντας τα ποσοστά της από το 2020. Σε ορισμένους δήμους με βιομηχανικό και μεταναστευτικό προφίλ αγγίζει το 19%.

Έπονται οι Πράσινοι με 13,5% και ιστορικές απώλειες, η Αριστερά με 5,6% και οι Φιλελεύθεροι με 3,7%.

Τρεις επαναληπτικές εκλογές με AfD

Τα βλέμματα στρέφονται ειδικότερα σε τρεις δήμους: Χάγκεν, Ντούισμπουργκ, Γκελζενκίρχεν, όπου στον δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν και υποψήφιοι της Εναλλακτικής για τη Γερμανία απέναντι στα δύο μεγάλα κόμματα. Ακόμη κι αν δεν έχουν πιθανότητα επικράτησης, τα ποσοστά της AfD αποτυπώνουν την ολοένα μεγαλύτερη πια διείσδυση του κόμματος και στην ανατολική Γερμανία.

Και στις τρεις περιπτώσεις, Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες δηλώνουν σήμερα ότι θα συσπειρωθούν εναντίον των υποψηφίων της AfD. Η γενική τάση συνοψίζεται ως εξής: καμία συνεργασία με την Εναλλακτική για τη Γερμανία και σε τοπικό επίπεδο.

ΑfD: «Δημοψήφισμα» για την κατεύθυνση του κρατιδίου

O επικεφαλής της AfD στη Βόρεια Ρηνανία-Bεστφαλία (BΡΒ) Μάρτιν Βίνσεντς έκανε λόγο πάντως για εκλογές που είχαν χαρακτήρα «δημοψηφίσματος» για το ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσει το κρατίδιο. Η BΡΒ «θέλει λιγότερη συνέχεια των ίδιων και περισσότερη AfD», είπε, τονίζοντας ότι οι δημοτικές εκλογές της Κυριακής ήταν κάτι παραπάνω από εκλογές για δημάρχους και τοπικά συμβούλια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ, DEUTSCHE WELLE