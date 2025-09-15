Βρετανία: Αστυνομία έτοιμη για παν ενδεχόμενο ενόψει της άφιξης Τραμπ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φθάνει αύριο Τρίτη στη χώρα. Ιδιωτικές επαφές στα ανάκτορα και στο εξοχικό του πρωθυπουργού Στάρμερ, για να μην υπάρξει έκθεσή του στο κοινό.

Η βρετανική αστυνομία προετοιμάζεται για «σχεδόν κάθε προβλέψιμο ενδεχόμενο» ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα στη χώρα.

Ο Τραμπ φθάνει αύριο στη Βρετανία στο πλαίσιο μιας ιστορικής δεύτερης επίσημης επίσκεψης, όπου το παλάτι επιφυλάσσει στον Αμερικανό πρόεδρο, μεταξύ άλλων, μια περιήγηση με άμαξα και ένα πολυτελές επίσημο δείπνο.

«Πρόκειται για μια σημαντική επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας, όπως θα αναμενόταν για μια επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αναπληρωτής διευθυντής της αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση Κρίστιαν Μπαντ.

Το βασιλικό σκέλος της επίσκεψης Τραμπ θα λάβει χώρα στο Κάστρο του Ουίνδσορ στο δυτικό Λονδίνο, το παλαιότερο και μεγαλύτερο κάστρο που κατοικείται παγκοσμίως και στο οποίο διαμένουν οι Βρετανοί μονάρχες εδώ και 1.000 χρόνια.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα υποδεχθεί κατόπιν τον Τραμπ την Πέμπτη στην εξοχική κατοικία του στο Τσέκερς.

Το ταξίδι πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, πιστού συμμάχου του Τραμπ, η οποία πυροδότησε φόβους για την αύξηση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς εάν η δολοφονία του Κερκ επηρέασε την επιχείρηση αστυνόμευσης για την επίσκεψη, ο Μπαντ απάντησε πως ο σχεδιασμός επανεξετάζεται συνεχώς.

«Εχουμε σχεδιάζει μια πολύ περιεκτική επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας, που λαμβάνει υπόψη σχεδόν κάθε ενδεχόμενο του τι μπορεί να συμβεί», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, η επίσκεψη στο Ουίνδσορ και στο Τσέκερς θα είναι ιδιωτικού χαρακτήρα, περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο την έκθεση του προέδρου στο κοινό.

