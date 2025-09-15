#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συμφωνίες άνω των $10 δισ. φέρνει η επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία

Οι κυβερνήσεις ΗΠΑ και Βρετανίας αναμένεται να υπογράψουν εμπορική συμφωνία που εδράζεται σε τρεις πυλώνες: τεχνολογία, πυρηνική ενέργεια, άμυνα.

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:41

Ουάσιγκτον και Λονδίνο θα ανακοινώσουν οικονομικές συμφωνίες ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, ανέφεραν κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας αναμένεται να υπογράψουν εμπορική συμφωνία που εδράζεται σε τρεις πυλώνες: μια νέα επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα των δύο χωρών, αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, και περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζει.

