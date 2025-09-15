#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο καταγγέλλει την επιθετική συμπεριφορά των ΗΠΑ

Ο Μαδούρο σημείωσε πως δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, επιρρίπτοντας εξ ολοκλήρου την ευθύνη στον Λευκό Οίκο.

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο καταγγέλλει την επιθετική συμπεριφορά των ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:52

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατήγγειλε σήμερα την επιθετική συμπεριφορά των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας πως «δεν πρόκειται για ένταση» μεταξύ των δύο χωρών αλλά για επιθετικότητα «στρατιωτικού χαρακτήρα» εκ μέρους της Ουάσινγκτον. Ο Μαδούρο συμπλήρωσε πως δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, επιρρίπτοντας εξ ολοκλήρου την ευθύνη στον Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις τους στη νότια Καραϊβική στο πλαίσιο της καταπολέμησης των καρτέλ ναρκωτικών, κίνηση που έχει προκαλέσει ένταση με τη Βενεζουέλα καθώς την εκλαμβάνει ως απειλή για την ασφάλειά της.

Στις αρχές του μήνα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο το οποίο φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας 11 επιβαίνοντες που χαρακτηρίστηκαν μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, κάτι που διέψευσε το Καράκας.

Το Σάββατο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε την παράνομη κράτηση επί οκτώ ώρες ενός αλιευτικού σκάφους από αμερικανικό πολεμικό πλοίο εντός των χωρικών υδάτων της.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και το καλοκαίρι αύξησε σε 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

