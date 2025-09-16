Βρετανία: Πέφτει ο πληθωρισμός, κερδίζουν τα premium

Ο πληθωρισμός τροφίμων στη Βρετανία υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, καθώς οι καταναλωτές συνέχισαν να προτιμούν τα premium προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των σούπερ μάρκετ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η αύξηση τιμών στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο 4,9% στις τέσσερις εβδομάδες έως τις 7 Σεπτεμβρίου, από 5% και 5,2% τους δύο προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με στοιχεία της Worldpanel.

Τα δεδομένα δίνουν μια μικρή ανάσα, την ώρα που οι αλυσίδες λιανικής και οι παραγωγοί τροφίμων περιμένουν τον προϋπολογισμό του Νοεμβρίου, προειδοποιώντας ότι τυχόν πρόσθετα βάρη μπορεί να πυροδοτήσουν εκ νέου τις τιμές.

Ο επικεφαλής της Aldi UK, Giles Hurley, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι υπουργοί πρέπει να αποφύγουν «ακούσια» αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

Οι πωλήσεις προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κινήθηκαν ελαφρώς καλύτερα από τα επώνυμα, με τα premium να ξεχωρίζουν: αυξήθηκαν κατά 10% στην περίοδο, σημειώνοντας για έκτο συνεχόμενο μήνα διψήφια άνοδο.

Ocado and Lidl Led Sales Growth Among UK Supermarkets

Source: Worldpanel

Note: Data for 12 weeks to Sept. 7 vs a year earlier. M&S not included.