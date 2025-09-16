Δανία: Επενδύει $250 εκατ. στις υποδομές της Γροιλανδίας

Η Δανία θα επενδύσει περίπου $250 εκατ. στη βελτίωση των υποδομών της Γροιλανδίας, καθώς η Κοπεγχάγη επιδιώκει να "σαμποτάρει" την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχό του το νησί, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2026-2029 η Δανία θα επενδύσει στην κατασκευή μεταξύ άλλων ενός περιφερειακού αεροδιαδρόμου στην ανατολική Γροιλανδία και ενός νέου λιμένα βαθέων υδάτων στο νότιο τμήμα του νησιού, σύμφωνα με ανακοίνωση. Το ποσό αυτό θα προστεθεί στις ετήσιες επιδοτήσεις ύψους $650 εκατ. που η Γροιλανδία ήδη λαμβάνει από την Κοπεγχάγη.

Ακόμη η κυβέρνηση της Δανίας αναμένεται να παρουσιάσει πρόταση για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στην Αρκτική τις επόμενες εβδομάδες.

Η Γροιλανδία, η οποία έχει δική της κυβέρνηση αλλά αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας, έχει αναδειχθεί σε «καυτό» γεωπολιτικό ζήτημα, λόγω των ορυκτών πόρων της και της στρατηγικής σημασίας θέσης της από στρατιωτική σκοπιά. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι το νησί της Αρκτικής έχει μπει στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος μάλιστα έχει δηλώσει ότι θα επενδύσει «δισεκατομμύρια δολάρια» στην περιοχή, αν καταφέρει να την προσαρτήσει.