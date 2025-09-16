#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Ισπανία αποσύρεται από τη Eurovision 2026 αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Το RTVE ψήφισε να αποσυρθεί από τη Eurovision 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ, με την Ισπανία να γίνεται η πρώτη από τις «Big Five» που παίρνει τέτοια απόφαση, ενώ η EBU είχε αντιμετωπίσει πιέσεις για αποκλεισμό του Ισραήλ.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:15

Το διοικητικό συμβούλιο του ισπανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTVE ψήφισε αποχώρηση από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Οπως μεταδίδει το Reuters,  Ισπανία είναι η πέμπτη χώρα που κάνει τέτοια δέσμευση, μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία, και η πρώτη από τις λεγόμενες «Big Five» – μια ομάδα που περιλαμβάνει επίσης τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Αυτές οι χώρες προκρίνονται απευθείας στον τελικό του διαγωνισμού.

Το μέτρο, που πρότεινε ο πρόεδρος της RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπες, συγκέντρωσε 10 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 1 αποχή από τα 15 μέλη του συμβουλίου, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Η Eurovision, που δίνει έμφαση στην πολιτική ουδετερότητα, βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο διαμάχης λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Πολλές χώρες είχαν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που οργανώνει και συμπαράγει τον διαγωνισμό, να αποκλείσει το Ισραήλ το 2025. Ο Ισραηλινός συμμετέχων Γιούβαλ Ραφαέλ κατέλαβε τελικά τη δεύτερη θέση.

