Νέες κυρώσεις κατά του Ισραήλ θα υιοθετήσει αύριο, Τετάρτη η Κομισιόν

Στα μέτρα περιλαμβάνεται «μια πρόταση για την αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων στις συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:58

Νέες κυρώσεις κατά του Ισραήλ αναμένεται να υιοθετήσει η Κομισιόν αύριο, Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, καθώς κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Γάζα, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνχο, σύμφωνα με το Reuters.

Στα μέτρα περιλαμβάνεται «πρόταση για την αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων στις συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ», πρόσθεσε η Πίνχο.

Υπενθυμίζεται ότι οι IDF διεξάγουν επίθεση κατά της πόλης της Γάζας, με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι στην περιοχή έχουν εισέλθει ισραηλινά άρματα μάχης.

 

