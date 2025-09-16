Revolut: Το project «Αθήνα» που υπόσχεται δισεκατομμύρια

Mε αύξηση εσόδων 46% σε σχέση με πέρυσι, η Revolut επιχειρεί να προσελκύσει επενδυτές για το επόμενο fundraising που αναμένεται να την αποτιμήσει στα 75 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία fintech κατέγραψε έσοδα 1,01 δισ. λιρών (1,17 δισ. ευρώ) στο δεύτερο τρίμηνο, από 694 εκατομμύρια λίρες την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Bloomberg.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Revolut συνέχισε να αυξάνει κατακόρυφα τα έσοδά της καθώς επεκτάθηκε σε νέες αγορές και συγκέντρωσε πάνω από 60 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο. Εκτός από την παρουσία της σε όλη την Ευρώπη, έχει πλέον δραστηριότητες στη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία — με στόχο να γίνει μια από τις τρεις κορυφαίες χρηματοοικονομικές εφαρμογές σε κάθε αγορά στην οποία εισέρχεται.

Η αύξηση εσόδων της εταιρείας επιταχύνεται τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τα έγγραφα. Τον Ιούλιο, η εταιρεία αποκόμισε 373 εκατομμύρια λίρες και τον Αύγουστο 410 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Αυτά τα αποτελέσματα βάζουν την εταιρεία σε τροχιά να επιτύχει ετήσια έσοδα άνω των 4,1 δισ. λιρών, σε σύγκριση με τα 3,1 δισ. λίρες που εισέπραξε πέρυσι, όταν ήδη κατέγραψε κέρδη προ φόρων σε επίπεδα ρεκόρ, ύψους 1,1 δισ. λιρών.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στον προσεχή γύρο χρηματοδότησης είναι αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η Revolut έχει κωδικοποιήσει τον γύρο χρηματοδότησης με την ονομασία «Project Athens», ανέφεραν τα άτομα που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Η Revolut έχει ενημερώσει τους επενδυτές ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος των εσόδων από την πρωτογενή άντληση κεφαλαίων για να αποκτήσει μια αμερικανική τράπεζα, κίνηση που θα τη βοηθούσε να εκτοξεύσει την ανάπτυξή της στη χώρα.

Επίσης, εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι και η επιλογή να υποβάλει αίτηση για δική της τραπεζική άδεια, αναφέρει το Bloomberg.

Η λονδρέζικη Revolut δημοσιοποίησε τις προγραμματισμένες επενδύσεις της στις ΗΠΑ ενόψει και της επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν έναν βασικό πυλώνα της παγκόσμιας στρατηγικής μας για την ανάπτυξη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Νικ Στορόνσκι. Aντίστοιχες κινήσεις έχουν εκδηλωθεί και για επέκταση στη Γαλλία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Ελλάδα και αλλού.