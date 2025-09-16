ΗΠΑ: Παρέμεινε σε πολυετή χαμηλά η κατασκευαστική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμβριο

Η εμπιστοσύνη μεταξύ των κατασκευαστών κατοικιών στις ΗΠΑ παρέμεινε αυτόν τον Σεπτέμβριο σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, παρά τη πρόσφατη πτώση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων.

Ο δείκτης κατασκευαστικής εμπιστοσύνης της Εθνικής Ένωσης Κατασκευαστών Κατοικιών (NAHB) και της Wells Fargo παρέμεινε αμετάβλητος στις 32 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Η μέτρηση ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οποιαδήποτε μέτρηση κάτω από το 50 σημαίνει πως περισσότεροι κατασκευαστές θεωρούν τις συνθήκες κακές παρά καλές.