«Υπεύθυνη προσέγγιση» στα πυρηνικά υιοθετούν Ρωσία-Λευκορωσία

Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις σε εξέλιξη, που περιλαμβάνουν δοκιμές για την εκτόξευση ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων, καθώς και σχεδιασμό για πιθανή χρήση του υπερηχητικού πυραύλου Ορέσνικ.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:11

Μόσχα και Μινσκ υιοθετούν υπεύθυνη προσέγγιση σε θέματα που αφορούν την πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων, δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία ολοκληρώνουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, με την κωδική ονομασία Zapad (Δύση), λέγοντας ότι στοχεύουν στη δοκιμή της ετοιμότητας για μάχη και της αμυντικής ικανότητας, αν και έχουν εγείρει ανησυχίες μεταξύ των γειτονικών χωρών καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο (φωτ.) δήλωσε ότι οι ασκήσεις περιλαμβάνουν δοκιμές για την εκτόξευση ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων, καθώς και σχεδιασμό για πιθανή χρήση του υπερηχητικού πυραύλου Ορέσνικ της Ρωσίας.

