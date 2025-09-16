#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κάλας: Η Κομισιόν θα ανακοινώσει μέτρα για την άσκηση πίεσης στο Ισραήλ

«Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα κάνει μια ήδη απελπιστική κατάσταση ακόμη χειρότερη», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:55

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι η κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα θα επιδεινώσει την ήδη απελπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Θα οδηγήσει σε «περισσότερους θανάτους, περισσότερη καταστροφή και περισσότερους εκτοπισμούς», συμπλήρωσε η Κάλας, επισημαίνοντας πως αύριο Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα με σκοπό να πιέσει την κυβέρνηση του Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

