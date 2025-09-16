Κάλας: Η Κομισιόν θα ανακοινώσει μέτρα για την άσκηση πίεσης στο Ισραήλ

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι η κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα θα επιδεινώσει την ήδη απελπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα κάνει μια ήδη απελπιστική κατάσταση ακόμη χειρότερη», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Θα οδηγήσει σε «περισσότερους θανάτους, περισσότερη καταστροφή και περισσότερους εκτοπισμούς», συμπλήρωσε η Κάλας, επισημαίνοντας πως αύριο Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα με σκοπό να πιέσει την κυβέρνηση του Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ